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Bafel Talabani yine PKK'ya arka teker oldu! ABD maskeli "fesih kongresi" provokasyonu: Kandil'deki elebaşlarıyla aynı ağız

PKK'ya askeri ve lojistik destek sağlayarak Süleymaniye'yi "İkinci Kandil" haline getiren Bafel Talabani, yine terör baronlarına arka teker oldu. PKK'lı ortaklarıyla ağız birliği yapan Talabani, "Amerikalılar bana ‘Türkiye’nin dronları PKK’nın kongresini toplamasına fırsat tanımıyor’ dediler" ifadelerini kullandı. Bu durum Kandil ve işbirlikçilerinin ne fesihten ne de silah bırakmaktan yana olduğunu bir kez daha gösterdi.

Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 07:31 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 07:41
Bafel Talabani yine PKK’ya arka teker oldu! ABD maskeli fesih kongresi provokasyonu: Kandil’deki elebaşlarıyla aynı ağız

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Terör örgütü PKK, İmralı'dan gelen çağrıya rağmen silah bırakmaya ve fesih kongresini toplamaya dönük somut adım atmadı.

Kandil'deki terör baronları sıraya girip süreci sabote etmeye dönük eylem ve söylemler geliştirdi. Her gün bir elebaşı örgütün propaganda organlarında boy gösterdi. Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Helin Ümit ve diğer teröristler "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahaneler sıraladı.

Buldan tarih verdi gözler PKKya çevrildi! Kandildeki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesihBuldan tarih verdi gözler PKKya çevrildi! Kandildeki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih




PKK'NIN SÜRECİ ZEHİRLEYECEK BAHANESİ KALMADI

DEM Parti Beştepe'deki görüşme sonrası "Dünden daha umutluyuz" duyusu yaptı.

Pervin Buldan da "Sayın Cumhurbaşkanı süreci sahiplendi. Tarihi bir görüşme oldu" deyip PKK kongresinin haziran gibi toplanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bizzat DEM Parti kanadından gelen bu beyanlar büyükbaş teröristlerin "bahane" kapısını kapattı.

Talabani ve PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)Talabani ve PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)

BAFEL TALABANİ'DEN KÜSTAH SÖZLER

Öte yandan PKK'nın silah bırakmamak için imza attığı provokasyonlara bir destek de Kandil'in arka bahçesi haline gelen Süleymaniye'den geldi.

KYB Başkanı Bafel Talabani, Kandil'deki ortakları ile ağız birliği yapıp "PKK, ateşkes ilan etti ve fesih kongresini gerçekleştirmek için hazır olduğunu belirtti. Ancak Türkiye'nin uçak ve dronları bu sürecin gerçekleşmesine izin vermiyor ve her gün bombardıman yapılıyor" dedi.

"Amerikalılar bile üzgün" diyen Talabani, "Bu konuda Amerikalılar bile bana üzüntülerini dile getirerek, 'Türkiye'nin dronları PKK'nın kongresini toplamasına fırsat tanımıyor' dediler" ifadelerini kullandı.

Talabani'nin ABD maskesiyle PKK adına yaptığı provokasyon Kandil ve işbirlikçilerinin ne fesihten ne de silah bırakmaktan yana olduğunu gösterdi.

Kubat Talabani Ankara'dan ilişkilerin yeniden güçlendirilmesini talep etti (Takvim.com.tr)Kubat Talabani Ankara'dan ilişkilerin yeniden güçlendirilmesini talep etti (Takvim.com.tr)


ZAMANLAMA MANİDAR

Bafel Talabani'nin bu açıklamasının Ankara'nın Erbil'de gerçekleştirdiği bir dizi temaslar sonrası yapması da oldukça manidar.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Mesud Barzani, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü. Barzaniler sürece olan desteklerini vurguladı.

KUBAT TALABANİ NE DİYOR BAFEL TALABANİ NE YAPIYOR...

'Talabani'lerden Kubat ile de bir görüşme yapıldı. Kubat Talabani, "Türkiye'deki barış sürecine verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ediyorum" dedi. Talabani Ankara'dan ilişkilerin yeniden güçlendirilmesini talep etti.

Bafel Talabani YPG ve PYD elebaşlarıyla dirsek temasında (Takvim.com.tr)Bafel Talabani YPG ve PYD elebaşlarıyla dirsek temasında (Takvim.com.tr)

Ancak bu girişim Bafel Talabani'nin PKK'ya müzahir tutumuyla bir kez daha boşa çıkacak gibi duruyor.

Bilindiği üzere Ankara, Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş ambargosu uyguluyor. Süleymaniye Havalimanı'nda kurulan örgüt hastanesi Irak ve Suriye'de yaralanan PKK/YPG'li teröristlerin tedavisi için kullanıyor. Aynı havalimanından terör örgütüne lojistik ve askeri destek sağlanıyor.

Süleymaniye Havalimanı (Takvim.com.tr)Süleymaniye Havalimanı (Takvim.com.tr)



SÜLEYMANİYE EKONOMİK OLARAK DARBOĞAZDA

Türkiye'nin sert yaptırımları ile sıkışan Bafel Talabani ve Süleymaniye yönetimi hava sahasının kapalı olmasından kaynaklı ekonomik olarak darboğazdan geçiyor.

Bu durum hem parti içinde hem de Süleymaniye'de huzursuzluğa yol açıyor, Talabanilerin meşruiyeti sorgulanır hale geliyor.

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