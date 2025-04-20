Bafel Talabani yine PKK'ya arka teker oldu! ABD maskeli "fesih kongresi" provokasyonu: Kandil'deki elebaşlarıyla aynı ağız

Terör örgütü PKK , İmralı'dan gelen çağrıya rağmen silah bırakmaya ve fesih kongresini toplamaya dönük somut adım atmadı. Kandil 'deki terör baronları sıraya girip süreci sabote etmeye dönük eylem ve söylemler geliştirdi. Her gün bir elebaşı örgütün propaganda organlarında boy gösterdi. Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Helin Ümit ve diğer teröristler "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahaneler sıraladı.

PKK'NIN SÜRECİ ZEHİRLEYECEK BAHANESİ KALMADI DEM Parti Beştepe'deki görüşme sonrası "Dünden daha umutluyuz" duyusu yaptı. Pervin Buldan da "Sayın Cumhurbaşkanı süreci sahiplendi. Tarihi bir görüşme oldu" deyip PKK kongresinin haziran gibi toplanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bizzat DEM Parti kanadından gelen bu beyanlar büyükbaş teröristlerin "bahane" kapısını kapattı.

Talabani ve PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)



BAFEL TALABANİ'DEN KÜSTAH SÖZLER



Öte yandan PKK'nın silah bırakmamak için imza attığı provokasyonlara bir destek de Kandil'in arka bahçesi haline gelen Süleymaniye'den geldi.



KYB Başkanı Bafel Talabani, Kandil'deki ortakları ile ağız birliği yapıp "PKK, ateşkes ilan etti ve fesih kongresini gerçekleştirmek için hazır olduğunu belirtti. Ancak Türkiye'nin uçak ve dronları bu sürecin gerçekleşmesine izin vermiyor ve her gün bombardıman yapılıyor" dedi.



"Amerikalılar bile üzgün" diyen Talabani, "Bu konuda Amerikalılar bile bana üzüntülerini dile getirerek, 'Türkiye'nin dronları PKK'nın kongresini toplamasına fırsat tanımıyor' dediler" ifadelerini kullandı.



Talabani'nin ABD maskesiyle PKK adına yaptığı provokasyon Kandil ve işbirlikçilerinin ne fesihten ne de silah bırakmaktan yana olduğunu gösterdi.