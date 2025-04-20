Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri
KAYSERİSPOR:
TEK HEDEF ZAFER
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, geride kalan 29 lig maçında 71 puan toplayarak şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin puan kaybetmediği haftada, Kayserispor karşısında 3 puan alarak yarışta kalmak istiyor.
YILDIZLAR SINIRDA
Fenerbahçe'de Amrabat, Kostic, Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda, Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE AÇIK ARA ÜSTÜN
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 30 galibiyet alırken Kayserispor 8 kez sahadan zaferle ayrıldı. 9 maç beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin bu karşılaşmalarda 107 golü, Kayserispor'un ise 50 golü bulunuyor.
KADIKÖY'DE DE ÖNDE
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de bugüne kadar 23 lig maçında karşılaştı. Bu maçlarda sarı lacivertli ekip, rakibini 18 kez yenerken Kayserispor 2 galibiyet elde etti. 3 maç berabere bitti.
İstanbul ekibi evinde 64 gol atarken, sarı-kırmızılılar 25 kez fileleri havalandırdı.
TARİHİ SKORLAR FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden ikisini aldı:
1994-95 sezonunda İzmir'deki maç 8-1, 2004-05 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma ise 7-0 sona erdi. Bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı da sarı lacivertliler 6-2 kazanmıştı.