Anderson Talisca (İHA) TEK HEDEF ZAFER Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, geride kalan 29 lig maçında 71 puan toplayarak şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin puan kaybetmediği haftada, Kayserispor karşısında 3 puan alarak yarışta kalmak istiyor.

Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor (AA) YILDIZLAR SINIRDA Fenerbahçe'de Amrabat, Kostic, Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda, Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Kayserispor'a karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurdu (AA) FENERBAHÇE AÇIK ARA ÜSTÜN İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 30 galibiyet alırken Kayserispor 8 kez sahadan zaferle ayrıldı. 9 maç beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmalarda 107 golü, Kayserispor'un ise 50 golü bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında attığı gol sonrasındaki sevinci (AA) KADIKÖY'DE DE ÖNDE Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de bugüne kadar 23 lig maçında karşılaştı. Bu maçlarda sarı lacivertli ekip, rakibini 18 kez yenerken Kayserispor 2 galibiyet elde etti. 3 maç berabere bitti. İstanbul ekibi evinde 64 gol atarken, sarı-kırmızılılar 25 kez fileleri havalandırdı.