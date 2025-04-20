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Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Liderin 3 puan gerisinde haftaya giren sarı-lacivertliler, kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:58
Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı ilk 11’i belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor.

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Fenerbahçe - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe son maçında Sivasspor'u 3-1 yendi (AA)Fenerbahçe son maçında Sivasspor'u 3-1 yendi (AA)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri

KAYSERİSPOR:

Anderson Talisca (İHA)Anderson Talisca (İHA)

TEK HEDEF ZAFER

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, geride kalan 29 lig maçında 71 puan toplayarak şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin puan kaybetmediği haftada, Kayserispor karşısında 3 puan alarak yarışta kalmak istiyor.

Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor (AA)Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor (AA)

YILDIZLAR SINIRDA

Fenerbahçe'de Amrabat, Kostic, Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda, Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Kayserispor'a karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurdu (AA)Fenerbahçe Kayserispor'a karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurdu (AA)

FENERBAHÇE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 30 galibiyet alırken Kayserispor 8 kez sahadan zaferle ayrıldı. 9 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin bu karşılaşmalarda 107 golü, Kayserispor'un ise 50 golü bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında attığı gol sonrasındaki sevinci (AA)Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında attığı gol sonrasındaki sevinci (AA)

KADIKÖY'DE DE ÖNDE

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de bugüne kadar 23 lig maçında karşılaştı. Bu maçlarda sarı lacivertli ekip, rakibini 18 kez yenerken Kayserispor 2 galibiyet elde etti. 3 maç berabere bitti.

İstanbul ekibi evinde 64 gol atarken, sarı-kırmızılılar 25 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında attığı gol sonrasındaki sevinci (AA)Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında attığı gol sonrasındaki sevinci (AA)

TARİHİ SKORLAR FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden ikisini aldı:

1994-95 sezonunda İzmir'deki maç 8-1, 2004-05 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma ise 7-0 sona erdi. Bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı da sarı lacivertliler 6-2 kazanmıştı.

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