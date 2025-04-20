CHP'den Yozgat mitingine taşımalı katılım | Takviye CHP Ankara Örgütü'nden geldi! İl Başkanı Ümit Erkol itiraf etti tepki yağdı: "Her yerden taşıdınız deyince kızıyorsunuz"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından CHP, skandalı gölgelemek için çeşitli yollara başvurmaya devam ediyor. Son olarak Yozgat'ta "tarihi" olarak adlandırdıkları miting düzenleyen CHP'nin foyası ise çok çabuk çıktı.

Özgür Özel. (DHA) MİTİNGE ANKARA'DAN TAŞIMALI SEFER! Yozgat Mitingi'nde ise skandallar silsilesi bitmek bilmedi. Özgür Özel'in yıllar önce "Çarpıcı olsun diye yazdık" itirafında bulunduğu "Bedava traktör vaadi" bir kenara dursun CHP'nin alana yığdıkları kişilerin taşıma olduğu CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un "itiraf gibi" sosyal medya paylaşımıyla bir kere daha gözler önüne serildi.