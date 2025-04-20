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CHP'den Yozgat mitingine taşımalı katılım | Takviye CHP Ankara Örgütü'nden geldi! İl Başkanı Ümit Erkol itiraf etti tepki yağdı: "Her yerden taşıdınız deyince kızıyorsunuz"

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çarkının ifşa edilmesinin ardından partililer skandal provokasyonlara imza atmaya devam ediyor. Sokak çağrısı, yerli milli markalara boykot derken Özgür Özel soluğu Yozgat'ta aldı. Ancak mitinge Ankara’dan yoğun katılım sağlandığı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un “itiraf gibi” sosyal medya paylaşımıyla bir kere daha gözler önüne serildi. Erkol'un paylaşımının altına birçok vatandaştan tepkiler peş peşe geldi. Vatandaşlar, "Yozgat’a mı gittiniz? Olacak iş değil. Bizde oradakileri Yozgat’lı biliyorduk. Utanmadan söylüyorsunuz bir de.","Her yerden taşıdınız diyince kızıyorsunuz.!" yorumlarına bulundu.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 22:01
CHP’den Yozgat mitingine taşımalı katılım | Takviye CHP Ankara Örgütü’nden geldi! İl Başkanı Ümit Erkol itiraf etti tepki yağdı: Her yerden taşıdınız deyince kızıyorsunuz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından CHP, skandalı gölgelemek için çeşitli yollara başvurmaya devam ediyor.

Son olarak Yozgat'ta "tarihi" olarak adlandırdıkları miting düzenleyen CHP'nin foyası ise çok çabuk çıktı.

Özgür Özel. (DHA)Özgür Özel. (DHA)

MİTİNGE ANKARA'DAN TAŞIMALI SEFER!

Yozgat Mitingi'nde ise skandallar silsilesi bitmek bilmedi. Özgür Özel'in yıllar önce "Çarpıcı olsun diye yazdık" itirafında bulunduğu "Bedava traktör vaadi" bir kenara dursun CHP'nin alana yığdıkları kişilerin taşıma olduğu CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un "itiraf gibi" sosyal medya paylaşımıyla bir kere daha gözler önüne serildi.

(X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)(X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

CHP'li Ümit Erkol'un paylaşımı şu şekilde:
"CHP Ankara Örgütü, Türkiye'nin en başarılı örgütü olduğunu yerel seçimlerde gösterdi. Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde çok kısa bir sürede rekor sayıda üye katılımı ve dayanışma sandığı katılımı sağladı. 7 gün hiç ara vermeden imza kampanya standları açılıyor. Dün Yozgat mitingine çok ciddi bir katılım sağladı. Dün Yozgat da olan arkadaşlar bu gün de sahada."

(X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)(X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Erkol'un paylaşımının ardından sosyal medyada "taşımalı miting" eleştirileri peş peşe geldi. İşte vatandaşın o tepkilerinden bazıları...

Yozgat'a mı gittiniz? Olacak iş değil. Bizde oradakileri Yozgat'lı biliyorduk. Utanmadan söylüyorsunuz bir de.

(X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)(X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Her yerden taşıdınız diyince kızıyorsunuz.!


(X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)(X EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Ülkemize hiç bir katkısı olmayan sadece kalabalık görünsün diye Ankara'dan Yozgat'a giden kuru kalabalık.

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