1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD'li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi
Her ne kadar haftanın son iş günü geride kalmış olsa da, altın piyasasında hareketlilik durulmuyor. Özellikle hafta sonu düğün ya da yatırım planı yapan vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutmaya devam ederken; "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" soruları yine en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen değerli metal yatırımcıların radarında ilk sıraya yerleşti. Bu kez yükselişin fitilini ateşleyen gelişme küresel yatırım çevrelerinden geldi. ABD'li banka Citi Research yayımladığı son analizinde ons altın için fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:56