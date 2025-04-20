1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi

Yeni Hedef: 3.500 Dolar

Citi'nin raporuna göre, önümüzdeki üç aylık süreçte altının ons fiyatı 3.200 dolardan 3.500 dolara kadar tırmanabilir. Bu tahmin, son yılların en iyimser projeksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Analizde, yatırımcı güveninin kırılgan olduğu bu dönemde altının "güvenli liman" özelliğiyle yeniden parladığı vurgulanıyor.