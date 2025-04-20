Kadraj Galeri Kadraj İkon 1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD'li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi

1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD'li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi

Her ne kadar haftanın son iş günü geride kalmış olsa da, altın piyasasında hareketlilik durulmuyor. Özellikle hafta sonu düğün ya da yatırım planı yapan vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutmaya devam ederken; "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" soruları yine en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen değerli metal yatırımcıların radarında ilk sıraya yerleşti. Bu kez yükselişin fitilini ateşleyen gelişme küresel yatırım çevrelerinden geldi. ABD'li banka Citi Research yayımladığı son analizinde ons altın için fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:56
1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi

Ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik, dünya ekonomisinde dalgalanmalara yol açarken altın fiyatlarını da yükseltiyor. Son dönemde başta ABD ile Çin arasındaki gerginlikler olmak üzere küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yönlendirdi. Bu durum altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasına sebep oldu.

1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi

Altında Yükseliş Alarmı: Citi Research'ten Yeni Tahmin Geldi

Altın piyasası yeniden hareketleniyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen değerli metal, yatırımcıların radarında ilk sıraya yerleşti. Bu kez yükselişin fitilini ateşleyen gelişme, küresel yatırım çevrelerinden geldi. Citi Research, yayımladığı son analizinde ons altın için fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi

Kuruluş, Çinli sigorta devlerinin artan talebi ve küresel belirsizlik ortamının altın üzerindeki pozitif etkisine dikkat çekti.

1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi

Yeni Hedef: 3.500 Dolar

Citi'nin raporuna göre, önümüzdeki üç aylık süreçte altının ons fiyatı 3.200 dolardan 3.500 dolara kadar tırmanabilir. Bu tahmin, son yılların en iyimser projeksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Analizde, yatırımcı güveninin kırılgan olduğu bu dönemde altının "güvenli liman" özelliğiyle yeniden parladığı vurgulanıyor.

1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi

Çinli Sigorta Devleri Piyasaya Yön Veriyor

Bu yükseliş beklentisinin temelinde ise Çin hükümetinin son hamlesi yer alıyor. Ülkenin en büyük 10 sigorta şirketine, toplam varlıklarının yüzde 1'ine kadar altına yatırım yapma izni verilmesi, piyasada ciddi bir talep artışına neden oldu. Citi, bu adımın küresel altın piyasasına yaklaşık 255 tonluk yeni talep ekleyeceğini hesaplıyor. Bu miktar, merkez bankalarının yıllık altın alımlarının dörtte birine denk geliyor.