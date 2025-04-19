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Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

Üst üste üçüncü şampiyonluk ve beşinci yıldız yolculuğunda Bodrum FK'yı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, sezon sonuna kadar fire vermeden devam etmek ve mutlu sona ulaşmak amacında. Sarı kırmızılılar bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmaya çalışan Cimbom'da ilk hamle tamamlanmak üzere.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:56
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

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Son dönemde imza attırdığı yıldızlarla adından söz ettiren Galatasaray'da transfer çalışmaları erkenden başladı. Cimbom, yaz için adımlarını resmiyete taşımak adına kolları sıvadı.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

BODRUM'U YENDİ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray, zirve yürüyüşüne hız kesmeden devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, hem aldığı galibiyetle puan farkını açtı hem de istatistikleriyle dikkat çekti.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

FARKI AÇIP 24. GALİBİYETİNİ ALDI

Galatasaray, bu galibiyetle ligdeki 24. zaferini elde etti. 5 beraberlik ve sadece 1 yenilgiyle toplam 77 puana ulaşan Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye maç fazlasıyla 6 puan fark attı. Hafta sonuna lider olarak giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, sahasında oynadığı son 15 Süper Lig karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmaya devam ediyor. Son olarak geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, bu sezonda RAMS Park'ta namağlup ilerliyor.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

5 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ

Savunma performansıyla da öne çıkan Galatasaray, son 5 iç saha maçında kalesini gole kapattı. Göztepe maçından bu yana gol yemeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (hükmen), Antalyaspor'u 4-0, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon toplamda 11. kez gol yemeden sahadan ayrıldı.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

TORREIRA KATKISINA DEVAM EDİYOR

Müsabakanın 29. dakikasında duran toptan gelen ortada kafayla topu ağlara gönderen Lucas Torreira, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü attı. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de fileleri havalandıran Uruguaylı yıldız, önemli anlarda sahne almaya devam etti.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

OSIMHEN BOŞ GEÇTİ

Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor deplasmanının ardından Bodrum FK maçında da ağları havalandıramadı. 26 yaşındaki forvet, gol atamasa da çalışkanlığıyla övgü toplamaya devam etti.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

Galatasaray'ın Bodrum FK'yı konuk ettiği Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Lucas Torreira, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Uruguaylı yıldız, 29. dakikada attığı kafa golüyle takımını öne geçirirken, Süper Lig kariyerinde bu şekilde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

SANCHEZ'DEN 5 GOL

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, savunmadaki performansının yanı sıra hücumda da etkili olmaya devam ediyor. 81. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getiren Sanchez, bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 5. golünü kaydetti.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

BARIŞ ALPER CEZALI

Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, 31. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Sarı-kırmızılılar, maçın ilk yarısında iki kez direğe takıldı. 18. dakikada Gabriel Sara'nın şutu Ajeti'ye çarptıktan sonra üst direkten dönerken, 38. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın şutu da kaleciden sekti ve uzak direkte patladı.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

PENALTIYA VAR ENGELİ

42. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasında Gabriel Sara'nın yerde kaldığı pozisyonu tekrar izleyen hakem Mehmet Türkmen, faul olmadığına karar vererek penaltı kararını geri çekti.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

REKOR KIRDI

Galatasaray, Bodrum FK karşısında ilk 45 dakikada tam 23 şut çekti. Bu performans, Süper Lig tarihinde bir takımın bir maçın ilk yarısında ulaştığı en yüksek şut sayısı olarak kayıtlara geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Cimbom, rakip kalede adeta şut bombardımanı yaptı. Maç sonunda toplamda 35 şuta ulaşan Galatasaray, hücum gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

ÜÇLÜ EREN'DEN

Müsabakanın ardından Galatasaraylı oyuncular, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Tribünlere giderek galibiyetin coşkusunu paylaşan oyuncuların başında Eren Elmalı vardı. Sol bek oyuncusu, taraftarın isteğiyle "üçlü" tezahüratını başlattı. Teknik direktör Okan Buruk ve yıldız isimler Victor Osimhen ile Fernando Muslera da taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI!

Bir yandan saha içinde başarılı olabilmek adına çaba gösteren Aslan'ın diğer hedefi de transfer. Yeni yıldızlarıyla yine şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, ayrılıkların ardından imzaları attırmayı planlıyor.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

MERTENS'E TALİP VAR

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun futbol kariyerine nokta koyması beklenirken, sürpriz bir teklif aldığı belirtildi.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

Amerikan Major League Soccer (MLS) ekiplerinden birinin, 37 yaşındaki yıldız isme 2 yıllık sözleşme ve toplam 8 milyon dolarlık teklif sunduğu öne sürüldü. Kulübün ismi açıklanmazken, teklifin doğrudan Mertens'in menajerine iletildiği ifade edildi.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 resmi maça çıkan Dries Mertens, 5 gol atıp 18 asist yaptı. Özellikle hücum organizasyonlarındaki yönlendirici rolüyle takımın önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

Sarı-kırmızılıların sevilen ismi Dries Mertens'in sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı veya farklı bir görev üstlenip üstlenmeyeceği ise sezon sonunda netlik kazanacak.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

GİDECEKLER BELLİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği oyuncuları yönetime bildirdiği ve yerlerine takviyeler istediği öğrenildi. Özellikle yabancı futbolcular konusunda hata en aza indirilmek amacında.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

MUSLERA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da sezon sonu büyük bir değişim kapıda. Takımın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılması bekleniyor. Uruguaylı eldivenin, futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik ekipte görev almayacağı öğrenildi.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

Fernando Muslera'nın sezon sonunda Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin, kariyerinin son bölümünde Uruguay'da yerel bir kulüple ilgilenmesi ve kulüp yönetiminde aktif rol alması gündemde.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

BERKE ÖZER İLK ADAY

Muslera'nın vedası sonrası Galatasaray, kaleci transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk'un önerisiyle kaleci listesi oluşturulurken, en ciddi adaylardan biri Berke Özer oldu. Genç eldivene sıcak bakan Buruk, alternatifler değerlendirilse de Berke'yi ideal seçenek olarak görüyor.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

İsmi sürpriz şekilde Galatasaray ile anılan Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker transferi ise düşük ihtimal olarak görülüyor. Galatasaray yönetimi, kaleye yüksek maliyetli yatırım yapmak istemiyor. Mevcut piyasa koşullarına göre 8-10 milyon euro arasında bonservis bedeline sıcak bakılıyor. Bu nedenle, düşük maliyetli ve potansiyelli bir isim olarak Berke Özer'in transferi daha gerçekçi duruyor.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

Muslera'nın ayrılığı, sarı-kırmızılılar için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Yönetim ve teknik heyet, kalede uzun yıllar forma giyebilecek, uyum sorunu yaşamayacak ve gelişime açık bir isimle yola devam etmek istiyor. Berke Özer'in genç yaşı ve yerli statüsü bu tercihi daha da cazip hale getiriyor.

İngiltere ve Almanya'dan talipleri de olsa ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek ve Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Berke'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayabileceği ifade edildi. Ayrıca kulüpler arasındaki ikili ilişkiler de sürecin olumlu tamamlanacağı yönünde sinyal veriyor.

Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

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