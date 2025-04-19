Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI Galatasaray, sahasında oynadığı son 15 Süper Lig karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmaya devam ediyor. Son olarak geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, bu sezonda RAMS Park'ta namağlup ilerliyor.

5 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ Savunma performansıyla da öne çıkan Galatasaray, son 5 iç saha maçında kalesini gole kapattı. Göztepe maçından bu yana gol yemeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (hükmen), Antalyaspor'u 4-0, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon toplamda 11. kez gol yemeden sahadan ayrıldı.

TORREIRA KATKISINA DEVAM EDİYOR Müsabakanın 29. dakikasında duran toptan gelen ortada kafayla topu ağlara gönderen Lucas Torreira, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü attı. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de fileleri havalandıran Uruguaylı yıldız, önemli anlarda sahne almaya devam etti.

OSIMHEN BOŞ GEÇTİ Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor deplasmanının ardından Bodrum FK maçında da ağları havalandıramadı. 26 yaşındaki forvet, gol atamasa da çalışkanlığıyla övgü toplamaya devam etti.