Zirai don sonrası çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?

Tarım sigortası olan üreticiler ilave destek alacaklar mı? Don paketi tarım sigortası yaptırmayanlar ilave destek alacaklar. Ancak don paketi tarım sigortası yaptıranlar ilave destek almayacaklar. Zirai don ilave desteği hangi tarihten itibaren geçerli olacak? 1 Şubat - 14 Nisan 2025 tarihine kadar olan zirai don kapsamdadır.

Tarım sigortası yaptıran üreticilerin sigorta priminin ne kadarını devlet ödüyor?

Devlet tarım sigortası yaptıran üreticilerimin primlerinin yüzde 50 ila 70'ine kadar karşılıyor. Eğer sigorta primi 100 lira ise, devlet 70 lirasına kadarını karşılıyor. Çiftçi ise sadece 30 lirasını ödüyor.

20 YILIN EN YÜKSEK TAZMİNATINI ÖDEYECEĞİZ

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, son yılların en büyük zirai don felaketinin yaşandığını söyledi. Ekiplerin ilk günden beri saha- da olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Engürülü, "Hasar tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz tazminat ödemelerine başlayacağız" dedi.