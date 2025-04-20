SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, 10 eksikle mücadele eden rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti. Sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın ardından yönetime istifa tepkisinde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 21:10 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 21:16
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasınd Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Gökhan Sazdağı ve Nazon ile iki kez öne geçen sarı kırmızılılara karşı Kanarya üç defa karşılık verdi. Skor 3-2 iken 90+4'te gelen Taha Sarıarslan'ın gol vuruşu, skoru 3-3 olarak belirledi.

Mücadele beraberlikle sona ererken tribünlerden de istifa tepkileri yükseldi.

Uzun süredir Koç ve ekibini göreve bırakması konusunda sık sık mesaj gönderen taraftarlar, yaşanan puan kaybı sonrası yine tepki gösterdi.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelseanin 4 yıldızı için takipteDev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelseanin 4 yıldızı için takipte
Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea'nin 4 yıldızı için takipte

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türksat 6A yarın hizmete alınıyor! Yüzde 80 yerli 5 milyar kapsama alanı
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? İmralı heyetinde başka isim mi olacak? DEM Parti’den açıklama
90+4’te gelen yıkım! Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3 | MAÇ SONUCU
Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
CHP Yozgat’ta yalan ekti iftira biçti! Ocağımız battı geçinemiyoruz tiyatrosu çöktü... Ersoy Ersoy traktör ve tarla zengini çıktı
CHP’den organize Gazze istismarı! Dertleri ne Filistin ne de soykırım... İmamoğlu için vals yapıp birdirbir oynadılar
İstanbul ve İzmir’de Gazze yürüyüşü! 7’den 77’ye binler sokaklarda!
1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi
İmamoğlu’nun bir foyası daha çıktı! Ver Büyükçekmece’den tapu al Beylikdüzü’nden ruhsat pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası
Bafel Talabani yine PKK’ya arka teker oldu! ABD maskeli fesih kongresi provokasyonu: Kandil’deki elebaşlarıyla aynı ağız
İstanbul Gaziosmanpaşa’da akran zorbalığı! Saçını koparıp kameraya gösterdi
Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...
Zirai don sonrası çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?
EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...
Başkan Erdoğan’dan Normal doğum pankartı çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel’e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte
Beşiktaş’ın yıldızına Göztepe maçı sonrası şok sözler! Ben olsam futbolu bırakırım
Uzmanı ayrılığa giden sorunları TAKVİM’e anlattı: Ailelerin yoğun beklentileri evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam