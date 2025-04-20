Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasınd Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Gökhan Sazdağı ve Nazon ile iki kez öne geçen sarı kırmızılılara karşı Kanarya üç defa karşılık verdi. Skor 3-2 iken 90+4'te gelen Taha Sarıarslan'ın gol vuruşu, skoru 3-3 olarak belirledi.

Mücadele beraberlikle sona ererken tribünlerden de istifa tepkileri yükseldi.

Uzun süredir Koç ve ekibini göreve bırakması konusunda sık sık mesaj gönderen taraftarlar, yaşanan puan kaybı sonrası yine tepki gösterdi.