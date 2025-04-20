Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

"BİLEREK YASAKLI MADDE KULLANMADIM"

Mudryk, o dönemde Instagram'da yaptığı bir açıklamada, askıya alınma haberine tepki göstererek; "Federasyona verdiğim bir numunenin yasaklı bir madde içerdiğine dair bildirim aldığımı teyit edebilirim. Bu benim için tam bir şok oldu çünkü bilerek hiçbir yasaklı madde kullanmadım veya hiçbir kuralı ihlal etmedim ve bunun nasıl olabileceğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yakında sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem, ancak en kısa sürede söyleyeceğim." demişti.