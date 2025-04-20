SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea'nin 4 yıldızı için takipte

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ikinci sırada sürdüren Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da başlamış durumda. Sarı lacivertlilerin listesinde pek çok önemli isim bulunuyor. Yaz için gerçekleştirilecek operasyonda İngiliz ekiplerinin yıldızlarına kanca atıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 09:26
Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeyi sürdürürken gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı. Jose Mourinho'nun talebi üzerine yine yıldız futbolcuları kadrosuna katmaya hazırlanan Kanarya, Ada takımlarını mercek altına aldı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

KADIKÖY'E YILDIZ YAĞDI

Sezona yaptığı transferlerle damga vuran Fenerbahçe, rekor bonservis ödediği takviyeye de imza attı. Youssef En-Nesyri, Allain Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat gibi yıldızlar yazın İstanbul'a ayak bastı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Kış transfer döneminde ise Carlos Diego, Milan Skriniar ve Anderson Talisca ile adeta şov yapıldı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Zirvede Galatasaray'ı geçerek mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya'nın gündemi bir hayli yoğun. Yönetim ve teknik heyet, transfer operasyonu konusunda sürekli istişare halinde.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Sportif direktör Mario Branco da hem kulüp içindeki köprü görevini görmeye devam ediyor hem de pazar üzerindeki yeteneklerini göstererek birçok futbolcu için girişimlerde bulunuyor.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Özellikle Premier Lig ekiplerinin yıldızları için nabız yoklanıyor. Eğer fırsat transferi kapsamında bir ortam oluşursa imzalar atılacak.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

CHELSEA'NİN YILDIZLARINA HÜCUM

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig devi Chelsea'den 4 yıldız isme radarına aldı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'da ses getirecek bir takım kurmak adına hem bütçeyi genişletti hem de transfer listesini hazırladı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

TAM 23 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea yeni sezonda kadrosunda büyük bir revizyona gitmeyi planlıyor. Todd Boehly döneminde yapılan 1.4 milyar euroluk harcama karşısında istenilen başarıların elde edilememesi, bu kararı beraberinde getirdi. Maviler, 23 futbolcuyu gözden çıkardı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Sarı-lacivertli kulüp, Chelsea'nin satış listesinde bulunan oyuncuları yakından izlemeye aldı. Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin radarındaki 4 yıldız şu şekilde: Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Lesley Ugochukwu ve Mykhaylo Mudryk.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERİ OLACAKLAR

Fenerbahçe yönetimi, Chelsea'nin elden çıkarmayı planladığı yıldızları, maliyet açısından fırsat transferi olarak görüyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, bu fırsatı avantaja çevirmek için düğmeye bastı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

BRANCO'DAN TALİMAT

Sportif direktör Mario Branco ve kulüp yönetimi, bazı menajerler aracılığıyla bu futbolcuların durumlarını detaylıca analiz etmeye başladı. Oyuncuların maliyetleri, kiralama opsiyonları ve performans geçmişleri değerlendiriliyor.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

MUDRYK'İN DURUMU BELİRSİZ

Ukraynalı yıldız, uyuşturucu testini geçemediği için futboldan men cezası almıştı. Bu durumun açıklığa kavuşturulabilmesi için sürecin tamamlanması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcunun sahalara döneceğine dair şüphesi yok.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Maviler, yıldız oyuncusu için kontrat düzenlemesine de gitti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre aylardır forma giymeyen Mudyrk'in kontratı revize edildi ancak yapılan değişikliklere dair net bilgi verilmedi.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

2024 yılının Aralık ayından bu yana kramponlarını giyemeyen Mudyrk için Chelsea'nin oldukça yüksek bir maliyetle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

"BİLEREK YASAKLI MADDE KULLANMADIM"

Mudryk, o dönemde Instagram'da yaptığı bir açıklamada, askıya alınma haberine tepki göstererek; "Federasyona verdiğim bir numunenin yasaklı bir madde içerdiğine dair bildirim aldığımı teyit edebilirim. Bu benim için tam bir şok oldu çünkü bilerek hiçbir yasaklı madde kullanmadım veya hiçbir kuralı ihlal etmedim ve bunun nasıl olabileceğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yakında sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem, ancak en kısa sürede söyleyeceğim." demişti.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Yıldız kanat oyuncusu, 70 milyon euro karşılığında transfer olduğu takımında bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

WESLEY FOFANA'YI SAKATLIK YAKTI

Fenerbahçe'nin talip olduğu isimlerden Wesley Fofana, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Fransız futbolcu bu sezon 14 karşılaşmada 1176 dakika Londra temsilcisinin formasını giydi. Dönüşü için yaz ayları bekleniyor. Durumu yakından takip ediliyor.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

NKUNKU HEYECANI

Chelsea'den ayrılacak isimlerden belki de en iştah kabartanı Christopher Nkunku. Kongo asılı Fransız yıldız 60 milyon euro karşılığında imza attığı İngiliz ekibinden ayrılmaya yakın.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Fenerbahçe'yi bu konuda en çok zorlayacak durum ise çıkacak talipler. 14 kez ağları sarsıp 5 de asist yapan 27 yaşındaki futbolcu için özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının devreye girebileceği öngörülüyor.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

SOTO'DA KÜME DÜŞTÜ

Chelsea'nin yeniden yapılanma sürecinde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Lesley Chimuanya Ugochukwu da yine takımdan ayrılabilecekler arasında bulunuyor.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Nijerya asıllı Fransız futbolcu bu sezonu Southampton'da geçirdi ve takımının en erken ligden düşen ekip olma unvanını elde etmesini engelleyemedi. 27 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun bir foyası daha çıktı! Ver Büyükçekmece’den tapu al Beylikdüzü’nden ruhsat pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası
Bafel Talabani yine PKK’ya arka teker oldu! ABD maskeli fesih kongresi provokasyonu: Kandil’deki elebaşlarıyla aynı ağız
EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...
Başkan Erdoğan’dan Normal doğum pankartı çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel’e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte
CHP’nin Yozgat mitingi gerçekleri… Çevre illerden taşıdılar yine olmadı
Beşiktaş’ın yıldızına Göztepe maçı sonrası şok sözler! Ben olsam futbolu bırakırım
Uzmanı ayrılığa giden sorunları TAKVİM’e anlattı: Ailelerin yoğun beklentileri evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor
Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP’yi yerden yere vurdu! Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki
Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne atv damgası! Esra Erol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ödül aldı
Hamas heyeti Ankara’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüler! Masada kalıcı ateşkese yönelik çabalar ele alındı
CHP’nin izinsiz gösterisi sokakları karıştırdı: Polisle arbede çıktı! İstanbul Valisi Davut Gül’den sert tepki: En hafif tabiriyle provokasyondur
Kartal’ın Göz Göz çilesi! Göztepe - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! 30 bıçak darbesi... İşte ilk ifadesi | Hangi dizilerde rol aldı?
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Başkan Erdoğan Savaştan daha tehlikeli diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam
Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Memura farklı zam! Milyonların gözü Temmuz ayında: Kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? İşte mesleklere göre yeni maaşlar... Memura farklı zam! Milyonların gözü Temmuz ayında: Kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? İşte mesleklere göre yeni maaşlar... Başkan Erdoğan’dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP’yi yerden yere vurdu! Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP'yi yerden yere vurdu! "Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki" Başkan Erdoğan Savaştan daha tehlikeli diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur Başkan Erdoğan "Savaştan daha tehlikeli" diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar! Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan ’dijital telif’ yasasıyla ilgili yeni açıklama: Sona yaklaştık TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan 'dijital telif' yasasıyla ilgili yeni açıklama: Sona yaklaştık