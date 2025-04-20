Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte

Maviler, yıldız oyuncusu için kontrat düzenlemesine de gitti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre aylardır forma giymeyen Mudyrk'in kontratı revize edildi ancak yapılan değişikliklere dair net bilgi verilmedi.
2024 yılının Aralık ayından bu yana kramponlarını giyemeyen Mudyrk için Chelsea'nin oldukça yüksek bir maliyetle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
"BİLEREK YASAKLI MADDE KULLANMADIM"
Mudryk, o dönemde Instagram'da yaptığı bir açıklamada, askıya alınma haberine tepki göstererek; "Federasyona verdiğim bir numunenin yasaklı bir madde içerdiğine dair bildirim aldığımı teyit edebilirim. Bu benim için tam bir şok oldu çünkü bilerek hiçbir yasaklı madde kullanmadım veya hiçbir kuralı ihlal etmedim ve bunun nasıl olabileceğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yakında sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem, ancak en kısa sürede söyleyeceğim." demişti.
Yıldız kanat oyuncusu, 70 milyon euro karşılığında transfer olduğu takımında bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.
WESLEY FOFANA'YI SAKATLIK YAKTI
Fenerbahçe'nin talip olduğu isimlerden Wesley Fofana, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak.