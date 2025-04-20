CHP'den organize "Gazze" istismarı! Dertleri ne Filistin ne de soykırım... İmamoğlu için vals yapıp birdirbir oynadılar

CHP'liler Gazze'yi istismar malzemesi haline getirdi (Takvim.com.tr)





CHP SAMİMİYET SINAVINDAN KALDI



Bu yaşananlar sonrası CHP Gazze konusundaki samimiyet sınavından bir kez daha kaldı.



Özellikle Taksim - Tünel hattının yürüyüş güzergahı olarak seçilmesinin bir diğer nedeni ise CHP'nin 1 Mayıs hesabı. Buradaki yürüyüşe izin çıksaydı CHP "1 Mayıs'ta da Taksim'i açın" argümanına sığınıp sokakları yakıp yıkacaktı.



BAYKAL'IN KIZI CHP'Yİ YERDEN YERE VURDU



Merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'nin siyasi kazanım elde etme ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etme amacı güttüğünü söyledi.



Özgür Özel'e tepki gösteren Baykal, "Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki. Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan. 560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor" şeklinde konuştu.