CHP'den organize "Gazze" istismarı! Dertleri ne Filistin ne de soykırım... İmamoğlu için vals yapıp birdirbir oynadılar

"Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır" sloganıyla Tünel'den Taksim'e yürüyüş yapmak isteyen CHP'liler Gazze'yi istismar malzemesi haline getirdi.
"Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır" sloganıyla Tünel'den Taksim'e yürüyüş yapmak isteyen CHP'liler Gazze'yi istismar malzemesi haline getirdi.
DERTLERİ GAZZE DEĞİL... DANS EDİP BİRDİRBİR OYNADILAR
CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen mitingin Gazze ile hiçbir alakası olmadığı, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına sokakları karıştırmak isteyen grubun attığı dans edip şarkılar söyleyerek birdirbir oynadığı görüldü.
Taksim'e geçişlerine izin verilmeyen sokak provokatörlerinin yaptığı oturma eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.
İMAMOĞLU'NUN FİLİSTİN MASKESİ... İSRAİL'E GÜVENLİK TEMİNATI VEREN BİZZAT KENDİSİ
Tutuklu Ekrem İmamoğlu ise "Filistin halkının hakkını savunmak insanlık görevidir. Ama iktidar, bunu savunanları dahi susturmayı tercih ediyor" şeklinde manipülatif bir paylaşım yaptı.
Nitekim tutuklanmadan önce İsrail'den övgü alan bizzat kendisi idi.
İmamoğlu, İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad'la görüşmüş, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nda İsrail takımına "güvenlik teminatı" vermişti.
Arad da İmamoğlu'na "İstanbul'a geleceğiz, oraya sağ salim varmamız için seni de ortağım olarak görüyorum" demişti.
CHP SAMİMİYET SINAVINDAN KALDI
Bu yaşananlar sonrası CHP Gazze konusundaki samimiyet sınavından bir kez daha kaldı.
Özellikle Taksim - Tünel hattının yürüyüş güzergahı olarak seçilmesinin bir diğer nedeni ise CHP'nin 1 Mayıs hesabı. Buradaki yürüyüşe izin çıksaydı CHP "1 Mayıs'ta da Taksim'i açın" argümanına sığınıp sokakları yakıp yıkacaktı.
BAYKAL'IN KIZI CHP'Yİ YERDEN YERE VURDU
Merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'nin siyasi kazanım elde etme ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etme amacı güttüğünü söyledi.
Özgür Özel'e tepki gösteren Baykal, "Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki. Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan. 560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor" şeklinde konuştu.
CHP GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI KULLANARAK "HIRSIZ SAVUNMA" MİTİNGİ
Bir sosyal medya kullancısı ise "Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük siyasi namussuzluk, CHP'nin Gazze'deki soykırımı kullanarak yaptığı bu "hırsızları savunma" mitingidir. Gazzeli çocukların arkasına saklanıp "zıplamayan Tayyipçi" diye slogan attılar bugün. O çocukların ahı CHP'yi perişan edecek göreceksiniz" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.