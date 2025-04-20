CHP Yozgat'ta yalan ekti iftira biçti! "Ocağımız battı geçinemiyoruz" tiyatrosu çöktü... Ersoy Ersoy traktör ve tarla zengini çıktı

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CHP'li Ersoy'un Sarınınören Köyü'nde traktör ve tarla zengini olduğu öğrenildi (Takvim.com.tr)





Yozgat Esenli Sulama Birliği Eski Başkanı Ersoy'un Sarınınören Köyü'nde traktör ve tarla zengini olduğu öğrenildi.



Kendisinin ve ailesinin köyde geniş arazilere ve tarım araçlarına sahip olduğu belirlendi. Böylelikle CHP'nin bir tiyatrosu daha deşifre oldu.