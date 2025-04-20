CHP Yozgat'ta yalan ekti iftira biçti! "Ocağımız battı geçinemiyoruz" tiyatrosu çöktü... Ersoy Ersoy traktör ve tarla zengini çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Yozgat mitingi fiyaskolara ve kirli algı operasyonlarına sahne oldu.
CHP, Yozgat mitinginde çevre illerden 135 otobüsle yaklaşık 4300 kişiyi taşıdı. Buna rağmen alandaki toplam katılım 6 bin kişiyi geçmedi.
Traktörle yapılan şov da "çiftçi isyanı" gibi lanse edilse de Yozgat'ta 38.405 tescilli traktör bulunurken, mitinge katılan traktör sayısı 100 civarında kaldı. CHP'nin miting üzerinden yürüttüğü algı operasyonu, Anadolu'da beklenen karşılığı yine bulamadı.
"OCAĞIMIZ BATTI GEÇİNEMİYORUZ" DEDİ... CHP'Lİ TOPRAK AĞASI ÇIKTI
Öte yandan Yozgat mitinginde "Biz çiftçiyiz, Erdoğan'dan memleketi kurtarmaya geldik" diyerek CHP medyasına ısmarlama röportaj veren şahsın CHP'li Ersoy Ersoy olduğu ortaya çıktı.
CHP'li Ersoy'un Sarınınören Köyü'nde traktör ve tarla zengini olduğu öğrenildi (Takvim.com.tr)
Yozgat Esenli Sulama Birliği Eski Başkanı Ersoy'un Sarınınören Köyü'nde traktör ve tarla zengini olduğu öğrenildi.
Kendisinin ve ailesinin köyde geniş arazilere ve tarım araçlarına sahip olduğu belirlendi. Böylelikle CHP'nin bir tiyatrosu daha deşifre oldu.
CHP ʺNeşe Bacıʺ tiyatrosuyla hala alay konusu (Takvim.com.tr)
CHP'Lİ BALBAY'IN NEŞE BACI TİYATROSU AKILLARA GELDİ
Yozgat'taki bu vaka akıllara Yalova'daki "Neşe Bacı" tiyatrosunu getirdi.
CHP'li Mustafa Balbay'ın o dönemki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde "Hayır" propagandası için yaptığı yurt gezisinde "Neşe" isimli bir kadın buram buram oyunculuk kokan mimikleriyle nutuk atmış ""Biz Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz" demişti.
Videoyu izleyen binlerce kişi videonun kurgu olduğunu dile getirmiş, CHP alay konusu olmuştu.