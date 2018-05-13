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Uyumlu aşıklar

Uyumlu aşıklar
Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, bir süredir aşk yaşadığı gazeteci Kanat Atkaya ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. El ele mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, yeşil renkli montlarıyla da uyumlu bir görüntü sergiledi. Şebnem Bozoklu ile sevgilisi, alışverişin ardından da baş başa sinema keyfi yaptı.
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