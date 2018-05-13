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Evlilik yakında

Evlilik yakında
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem, önceki gün oyuncu sevgilisi İlay Erkök ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Bir süre önce birbirlerini aileleriyle tanıştıran ünlü çiftin mutlu halleri, "Yakında evlilik olabilir" dedirtti. ise konuyla ilgili "Mutluyuz, her şey kısmet" dedi.
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