Ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem, önceki gün oyuncu sevgilisi İlay Erkök ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Bir süre önce birbirlerini aileleriyle tanıştıran ünlü çiftin mutlu halleri, "Yakında evlilik olabilir" dedirtti. Keremcem ise konuyla ilgili "Mutluyuz, her şey kısmet" dedi.
Evlilik yakında
Etiketler: Keremcem , ilay erkök
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.