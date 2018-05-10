İlan-ı aşk

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, aşk orucunu bozdu. Sevilen sanatçı, önceki gün pilates eğitmeni Ceren Kahyaoğlu ile bu romantik pozu paylaşarak ilişkisini ilan etti. Celil Nalçakan'ın bu aşk dolu paylaşımına İnstagram'daki takipçilerinden "Sonunda aradığın aşkı buldun, tebrikler" mesajları yağdı.