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İlan-ı aşk

İlan-ı aşk

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, aşk orucunu bozdu. Sevilen sanatçı, önceki gün pilates eğitmeni Ceren Kahyaoğlu ile bu romantik pozu paylaşarak ilişkisini ilan etti. 'ın bu aşk dolu paylaşımına İnstagram'daki takipçilerinden "Sonunda aradığın aşkı buldun, tebrikler" mesajları yağdı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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