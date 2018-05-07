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Kızlarıyla eğlendi

Kızlarıyla eğlendi
İşletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşayan Tuba Büyüküstün, önceki gün çocuklarıyla Zorlu 'deki bir etkinlikteydi. Güzel oyuncu, marka yüzü olduğu IWC saatlerinin davetine eski eşi Onur Saylak'tan olan ikizleri Maya ve Toprak'la katıldı. Oyuncu, 6 yaşındaki kızlarıyla bol bol eğlendi.


Büyüküstün'ün ikizlerini görenler "Ne kadar büyümüşler" dedi.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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