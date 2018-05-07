Kızlarıyla eğlendi

İşletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşayan Tuba Büyüküstün, önceki gün çocuklarıyla Zorlu AVM'deki bir etkinlikteydi. Güzel oyuncu, marka yüzü olduğu IWC saatlerinin davetine eski eşi Onur Saylak'tan olan ikizleri Maya ve Toprak'la katıldı. Oyuncu, 6 yaşındaki kızlarıyla bol bol eğlendi.
Büyüküstün'ün ikizlerini görenler "Ne kadar büyümüşler" dedi.
Büyüküstün'ün ikizlerini görenler "Ne kadar büyümüşler" dedi.
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