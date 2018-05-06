Rihanna’dan annelik sinyali

Amerikan Vogue dergisine konuşan Rihanna'dan çocuk sinyali geldi. 30 yaşındaki Barbadoslu yıldız, Suudi işadamı aşkı Hassan Jameel için "Güzel bir ilişkimiz var ve onunla daha fazla zaman geçirebilmek için müzikten uzaklaştım" dedi ve ekledi: "Artık çocuk için de vaktim geldi."
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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