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’dan sinyali

Rihanna’dan annelik sinyali
Amerikan Vogue dergisine konuşan 'dan çocuk sinyali geldi. 30 yaşındaki Barbadoslu yıldız, Suudi işadamı aşkı Hassan Jameel için "Güzel bir ilişkimiz var ve onunla daha fazla zaman geçirebilmek için müzikten uzaklaştım" dedi ve ekledi: "Artık çocuk için de vaktim geldi."
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