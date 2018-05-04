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Müjde verdi !

Müjde verdi !
Pop müziğin efsane ismi Nilüfer, önceki gün 'da objektiflere takıldı. Bu yaz aylarında Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşmaya hazırlandığını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen usta sanatçı, ikinci müjdeyi de şu sözleriyle verdi: "Tam tarih vermek doğru olmaz ama bu sene içerisinde bir de single çalışması yapacağım."
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