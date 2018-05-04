Pop müziğin efsane ismi Nilüfer, önceki gün Zorlu Center'da objektiflere takıldı. Bu yaz aylarında Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşmaya hazırlandığını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen usta sanatçı, ikinci müjdeyi de şu sözleriyle verdi: "Tam tarih vermek doğru olmaz ama bu sene içerisinde bir de single çalışması yapacağım."
Müjde verdi !
Etiketler: zorlu center , nilüfer
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.