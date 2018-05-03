Güzel oyuncu Arzu Yanardağ'ın eski eşi Ali Serter'den olan kızı Alara Maya, annesinin boyuna yetişti. 12 yaşındaki kızıyla önceki gün Çatalca'da piknik yapan 40 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada da renkli paylaşımlar yaptı. Birbirine tıpa tıp benzeyen anne ile kızın fotoğraflarını ise Yanardağ'ın işadamı aşkı Gabi Abut çekti.
Anasının kızı
Etiketler: Alara Maya
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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