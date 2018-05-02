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Kardashian'a ihanet smacı

, ihanet ettiği ’ın kendisine iade ettiği biletlerini, yasak aşkı ’e verdi!

Kardashiana ihanet smacı
NBA yıldızı sevgilisi Tristan Thompson tarafından geçtiğimiz haftalarda hamileyken aldatılan Khloe Kardashian'a ikinci şok! Bebeğini dünyaya getirdikten sonra Cleveland Cavaliers takımının yıldızı aşkından ayrılan 33 yaşındaki güzel yıldız, şimdi de bilet ihanetine uğradı! YILDIZ basketbolcu yedek kulübü arkasındaki sezonluk bileti 'ın kendisine iade etmesi üzerine 'smacı bastı'! , sezonluk bileti sevgilisine ihanet ettiği striptiz kubünde dansçı olan Lani Blair'e vererek Amerika'da gündem yarattı.



Striptiz kulübünde dansçı olan , ünlü sporcunun Khloe ile aşk yaşadığını bilmediğini söylemişti.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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