Kardashian'a ihanet smacı

NBA yıldızı sevgilisi Tristan Thompson tarafından geçtiğimiz haftalarda hamileyken aldatılan Khloe Kardashian'a ikinci şok! Bebeğini dünyaya getirdikten sonra Cleveland Cavaliers takımının yıldızı aşkından ayrılan 33 yaşındaki güzel yıldız, şimdi de bilet ihanetine uğradı! YILDIZ basketbolcu yedek kulübü arkasındaki sezonluk bileti Khloe Kardashian'ın kendisine iade etmesi üzerine 'smacı bastı'! Tristan Thompson, sezonluk bileti sevgilisine ihanet ettiği striptiz kubünde dansçı olan Lani Blair'e vererek Amerika'da gündem yarattı.
Striptiz kulübünde dansçı olan Lani Blair, ünlü sporcunun Khloe ile aşk yaşadığını bilmediğini söylemişti.
Striptiz kulübünde dansçı olan Lani Blair, ünlü sporcunun Khloe ile aşk yaşadığını bilmediğini söylemişti.
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