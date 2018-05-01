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Çek bir

Çek bir selfie
Güzel yıldız Jennifer Lopez, önceki gün Hollywood'daki bir mekanda kahve keyfi yaptı. Spor sonrası güzel havanın tadını çıkarmak için mekana oturan seksi şarkıcı, doğal halleriyle dikkat çekti. Sık sık cep telefonuyla selfie çeken 'in o anları da Amerikalı gazetecilerin objektiflere işte böyle yansıdı.

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