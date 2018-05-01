Güzel yıldız Jennifer Lopez, önceki gün Hollywood'daki bir mekanda kahve keyfi yaptı. Spor sonrası güzel havanın tadını çıkarmak için mekana oturan seksi şarkıcı, doğal halleriyle dikkat çekti. Sık sık cep telefonuyla selfie çeken Jennifer Lopez'in o anları da Amerikalı gazetecilerin objektiflere işte böyle yansıdı.
Çek bir selfie
Etiketler: Jennifer Lopez , Selfie
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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