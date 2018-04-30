Aşkı İlker Kaleli rol aldığı internet dizisi için sette sabahlerken Burçin Terzioğlu, Tayland'da keyif çatıyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilden renkli paylaşımlar yapıyor. Hava sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği ülkede yazı yaşayan oyuncu, bol bol güneşlenip deniz keyfi yaparak imrendirdi.
Burçin’den yazlık poz
Etiketler: Burçin Terzioğlu , İlker Kaleli , tatil , poz , instagram
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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