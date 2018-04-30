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Burçin’den yazlık

Burçin’den yazlık poz
Aşkı İlker Kaleli rol aldığı internet dizisi için sette sabahlerken Burçin Terzioğlu, Tayland'da keyif çatıyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla çıktığı den renkli paylaşımlar yapıyor. Hava sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği ülkede yazı yaşayan oyuncu, bol bol güneşlenip deniz keyfi yaparak imrendirdi.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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