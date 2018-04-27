Depara kalktı

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la aldıkları boşanma kararı için önceki gün ilk kez konuştu. Sırp şarkıcı, ‘Hep beni suçladılar ama evliliğin bitme nedeni ben değilim’ dedi ve ekledi: ‘Barışmamız artık imkansız’