Boşanmak üzere olan ünlü popçu Mustafa Sandal ile Sırp eşi Emina Jahovic'in çocukları Yavuz ve Yaman için evliliklerine ikinci şans verdiği iddia edilmişti. Barıştıkları konuşulan çiftten Emina Jahovic, Çarşamba gecesi oğullarıyla Barcelona'ya gitti.
İkinci şans
Mustafa Sandal ile Emina, çocukları Yavuz ve Yaman için evliliklerine ikinci şans verecek. Jahovic soyadını kullanan Emina’nın, Barcelona-Roma maçında ‘Emina Sandal’ yazısını instagram’da paylaşarak barışmayı ilan etti...
Boşanmak üzere olan ünlü popçu Mustafa Sandal ile Sırp eşi Emina Jahovic'in çocukları Yavuz ve Yaman için evliliklerine ikinci şans verdiği iddia edilmişti. Barıştıkları konuşulan çiftten Emina Jahovic, Çarşamba gecesi oğullarıyla Barcelona'ya gitti.
Etiketler: Mustafa Sandal , emina sandal , Emina Jahovic , Novi Pazar , İstanbul
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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