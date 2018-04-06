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İkinci şans

ile Emina, çocukları Yavuz ve Yaman için evliliklerine ikinci şans verecek. Jahovic soyadını kullanan Emina’nın, Barcelona-Roma maçında ‘’ yazısını instagram’da paylaşarak barışmayı ilan etti...



Boşanmak üzere olan ünlü popçu ile Sırp eşi 'in çocukları Yavuz ve Yaman için evliliklerine ikinci şans verdiği iddia edilmişti. Barıştıkları konuşulan çiftten Emina Jahovic, Çarşamba gecesi oğullarıyla Barcelona'ya gitti.
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