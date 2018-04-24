Popçu Mustafa Sandal'la boşanma sürecine giren Emina Jahovic, geçtiğimiz gün gittiği memleketi Sırbistan'dan döndü. Sırp şarkıcı, Belgrad'daki konserinden önce oğullarını babaları Musti'ye emanet etmişti. Güzel şarkıcı, evine döner dönmez çocuklarıyla hasret giderdi. Jahovic, bu anları da "Anne eve döndü" notuyla paylaştı...
Sahneden eve koştu
Etiketler: Mustafa Sandal , Sırbistan , Emina Sandal , ayrılık
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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