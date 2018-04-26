Ünlü şarkıcı Ferman Toprak ile eşi Hilal Toprak, önceki gün kızları 'Adel Su'yu kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ailesiyle poz veren şarkıcı "43 yaşında baba olmanın ayrı bir heyecanı var" diye konuştu.
43’lük baba
Etiketler: Ferman Toprak , Hilal Toprak , baba
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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