;
Yol Durumu
  1. Arjantin heyecanı
  2. Her daim güleryüzlü

43’lük

43’lük baba
Ünlü şarkıcı Ferman Toprak ile eşi Hilal Toprak, önceki gün kızları 'Adel Su'yu kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ailesiyle poz veren şarkıcı "43 yaşında baba olmanın ayrı bir heyecanı var" diye konuştu.

Etiketler: , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ