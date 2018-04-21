Aşırı spor yapmanın yanı sıra boğazına olan düşkünlüğüyle de bilinen Justin Bieber, önceki gün Kaliforniya'da görüntülendi. Bir mekandan 2 torba 'taco' alan 24 yaşındaki yıldız, hayli mutluydu. Paparazileri görünce yemek paketlerine sarılarak poz veren Justin Bieber için Amerikan basını "Justin, yemeğiyle aşk yaşıyor" esprisi yaptı.
Yemeğine sarıldı
24 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, tüm yaşıtları gibi fast food’a olan düşkünlüğü ile biliniyor.
Etiketler: Justin Bieber , Fast Food
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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