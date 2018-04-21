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Yemeğine sarıldı

24 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, tüm yaşıtları gibi ’a olan düşkünlüğü ile biliniyor.

Yemeğine sarıldı
Aşırı spor yapmanın yanı sıra boğazına olan düşkünlüğüyle de bilinen Justin Bieber, önceki gün Kaliforniya'da görüntülendi. Bir mekandan 2 torba 'taco' alan 24 yaşındaki yıldız, hayli mutluydu. Paparazileri görünce yemek paketlerine sarılarak poz veren için Amerikan basını "Justin, yemeğiyle aşk yaşıyor" esprisi yaptı.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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