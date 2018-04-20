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Denizci Çağla

39 yaşındaki 2 çocuk annesi Şıkel, minisiyle genç kızlara taş çıkardı

Denizci Çağla
Önceki gün oğlu Kuzey ile Akmerkez'de görüntülenen Çağla Şıkel, kusursuz fiziğiyle bakışları üzerine topladı. Spor sonrası oğlunu okuldan alıp alışverişe çıkan güzel , mini eteği, denizci şapkası ve fularıyla kendine has tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.



Şıkel, "Aslında saçlarım kötü diye şapka taktım. Şapkalar en büyük kurtarıcımız" diyerek de stili için çok fazla mesai harcamadığını itiraf etti. Ünlü sunucu, muhabirlerle ayaküstü yaptığı röportajın ardından oğlu ile bir spor mağazasına girdi.

Aydın HAMZA
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