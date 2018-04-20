Denizci Çağla

Önceki gün oğlu Kuzey ile Akmerkez'de görüntülenen Çağla Şıkel, kusursuz fiziğiyle bakışları üzerine topladı. Spor sonrası oğlunu okuldan alıp alışverişe çıkan güzel manken, mini eteği, denizci şapkası ve fularıyla kendine has tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.
Şıkel, "Aslında saçlarım kötü diye şapka taktım. Şapkalar en büyük kurtarıcımız" diyerek de stili için çok fazla mesai harcamadığını itiraf etti. Ünlü sunucu, muhabirlerle ayaküstü yaptığı röportajın ardından oğlu ile bir spor mağazasına girdi.
Aydın HAMZA
Şıkel, "Aslında saçlarım kötü diye şapka taktım. Şapkalar en büyük kurtarıcımız" diyerek de stili için çok fazla mesai harcamadığını itiraf etti. Ünlü sunucu, muhabirlerle ayaküstü yaptığı röportajın ardından oğlu ile bir spor mağazasına girdi.
Aydın HAMZA
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