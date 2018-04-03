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Akşam gezmesi

Akşam gezmesi
Çağla Şıkel, önceki akşam Nişantaşı'nda gezmelerdeydi. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen Şıkel, neşeli halleriyle sıkıntılı günlerini atlatmış gibiydi.

Doğan SAVAŞ
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