Oyuncu Hande Subaşı'nın eski sevgilisi Altuğ Leblebici ile aşk yaşamaya başlayan Aslışah Alkoçlar, önceki gün İzmir'den İstanbul'a döndü. Sosyetik güzel, ayağının tozuyla da Gliss markasının davetine katıldı. Alkoçlar, markanın yeni yüzü olan Müge Boz'u tebrik etti.
Şık buluşma
Etiketler: Hande Subaşı , Altuğ Leblebici , Aslışah Alkoçlar , Müge Boz
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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