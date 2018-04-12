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Şık buluşma

Şık buluşma
Oyuncu Hande Subaşı'nın eski sevgilisi Altuğ Leblebici ile aşk yaşamaya başlayan Aslışah Alkoçlar, önceki gün İzmir'den İstanbul'a döndü. Sosyetik güzel, ayağının tozuyla da Gliss markasının davetine katıldı. Alkoçlar, markanın yeni yüzü olan Müge Boz'u tebrik etti.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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