Sonradan katil!

Tek istediği kavgayı ayırmak olan genç adam, annesine küfür edilince çılgına döndü. Elini kana buladı. Olay Adana'da geçen pazar akşamı yaşandı. Yakup Batan (31), kız arkadaşı G.E. (17) ile sokakta konuşmaya başladı. Genç kızın dayısının oğlu AliGüzel, "Senin bu kızla ne işin var?" dedi. Batan ise G.E. ile ciddi düşündüğünü evlenmek istediğini söyledi. Motosikletle G.E.'nin evine giden Batan ve Güzel tartışmayı sürdürdü. Kavgaya Ali Güzel'in arkadaşları R.A (17), S.E (17), S.B (17) ve Ö.B de (17) karıştı. Aynı sokakta oturan Özcan Özdemir, 5 kişinin bir kişiye saldırdığını görünce kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada aldığıyumruk darbeleriyle yere düştü.
ARDI ARDINA TETİĞE BASTI Bunun üzerine Özdemir de evinden av tüfeğini alarak havaya 2 el ateş etti. Batan ise küfür etti. Çılgına dönen genç, Batan'a kurşun yağdırdı. Talihsiz genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Katil zanlısı olduğu düşünülen Ali Güzel gözaltına alındı. Genç, tüfeği kendisinin değil Özcan Özdemir'in ateşlediğini söyledi. Özdemir suçunu itiraf ederek, "Kavgayı ayırmakistedim. Yakup annemeküfür etti. Uyardım,Ama yine edince ateşettim" dedi. Zanlı tutuklandı.
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