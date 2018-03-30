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Sonradan katil!

’da iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen genç adam, elini kana buladı. Katil zanlısı, “Anneme küfür edilince evden aldığım tüfekle ateş ettim” diye konuştu

Tek istediği kavgayı ayırmak olan genç adam, annesine küfür edilince çılgına döndü. Elini kana buladı. Olay 'da geçen pazar akşamı yaşandı. Yakup Batan (31), kız arkadaşı G.E. (17) ile sokakta konuşmaya başladı. Genç kızın dayısının oğlu Ali Güzel, "Senin bu kızla ne işin var?" dedi. Batan ise G.E. ile ciddi düşündüğünü evlenmek istediğini söyledi. Motosikletle G.E.'nin evine giden Batan ve Güzel tartışmayı sürdürdü. Kavgaya Ali Güzel'in arkadaşları R.A (17), S.E (17), S.B (17) ve Ö.B de (17) karıştı. Aynı sokakta oturan Özcan Özdemir, 5 kişinin bir kişiye saldırdığını görünce kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü.

ARDI ARDINA TETİĞE BASTI
Bunun üzerine Özdemir de evinden av tüfeğini alarak havaya 2 el ateş etti. Batan ise küfür etti. Çılgına dönen genç, Batan'a kurşun yağdırdı. Talihsiz genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Katil zanlısı olduğu düşünülen gözaltına alındı. Genç, tüfeği kendisinin değil 'in ateşlediğini söyledi. Özdemir suçunu itiraf ederek, "Kavgayı ayırmak istedim. Yakup anneme küfür etti. Uyardım, Ama yine edince ateş ettim" dedi. Zanlı tutuklandı.

Murat KARAMAN
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