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18’lik

18’lik Aleyna
Genç popçu Aleyna Tilki, günlerdir beklediği 18. yaş gününü önceki akşam kutladı. 'nın yapımcısı Samsun Demir'in organize ettiği parti lüks bir teknede gerçekleşti. 18. yaşına Boğaz'ın ortasında 'merhaba' diyen Tilki'yi ailesinin yanı sıra aranjörü Emrah Karaduman yalnız bırakmadı. Popçuya hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
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