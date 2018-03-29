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Karşınızda yeni Deniz

Karşınızda yeni Deniz
Zorunlu mide ameliyatı sonrası 15 kilo veren Deniz Seki, ideal görüntüsüne kavuştu. Konser ve albüm çalışmalarını sürdüren Seki, yoğun temposuna rağmen diyetini ve sporunu aksatmıyor. Popçu, önceki gün de yeni imajıyla Lara Sayılgan'a pozlar verdi.

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