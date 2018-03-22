Güzel buluşma

Bir döneme damga vuran ünlü mankenler, önceki akşam İlgi Gövsa'nın işlettiği Al SharQ'da buluştu. Deniz Pulaş, Asuman Krause, Ebru Ürün, Bilge Kara, Sibel Özünlü, Berke Hürcan ve Hasan Yalnızoğlu gibi podyuma damga vuran isimler, 3 yıl önce lenfoma yüzünden vefat eden arkadaşları Sertaç Boztepe'yi de anmayı unutmadı.