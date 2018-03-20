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Mert çocuğa güzel misafir

Madonna'dan 'ya kadar birçok ünlü yıldızla yakın dost olan 'ın İbiza'daki villası, starların adresi oldu. Şimdilerde İspanya'da olan , önümüzdeki gün Victoria's Secret meleği ile dünyaca ünlü aktör 'ı evinde misafir edecek.

Mert çocuğa güzel misafir
Kariyerine İngiltere ve ABD'de devam eden Mert Alaş, dünyaca ünlü yıldızları fotoğraflamakla kalmıyor; her çekiminde servetine servet katıyor. Victoria's Secret modellerinden Madonna'ya kadar birçok yıldızın fotoğraflarını çekmesi karşılığında 1 milyon dolara yakın ücret alan , geçtiğimiz yıl İspanya'nın gözde adası İbiza'da kendisine lüks bir villa satın almıştı.



YILDIZLI VİLLA!
7 odalı villasında starları ağırlayan , önceki gün İbiza'daki evine gitti. Türk fotoğrafçının önümüzdeki gün evinde Irina Shayk ile sevgilisi Bradley Cooper'ı ağırlayacağı öğrenildi. Bu arada Kim Kardashian, Rihanna, Madonna ve Kate Moss gibi yıldızların da yaz aylarında Mert Alaş'ın İbiza'daki villasında kısa süreli tatiller yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.


Mert Alaş, Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü yıldızlarla yakın dost
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