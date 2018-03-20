Mert çocuğa güzel misafir

Madonna'dan Rihanna'ya kadar birçok ünlü yıldızla yakın dost olan Mert Alaş'ın İbiza'daki villası, starların adresi oldu. Şimdilerde İspanya'da olan Türk fotoğrafçı, önümüzdeki gün Victoria's Secret meleği Irina Shayk ile dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper'ı evinde misafir edecek.
Kariyerine İngiltereve ABD'dedevam eden MertAlaş, dünyaca ünlüyıldızları fotoğraflamaklakalmıyor; her çekimindeservetine servetkatıyor. Victoria'sSecret modellerindenMadonna'ya kadarbirçok yıldızınfotoğraflarını çekmesikarşılığında 1 milyondolara yakın ücretalan Türk fotoğrafçı,geçtiğimiz yıl İspanya'nıngözde adası İbiza'dakendisine lüksbir villa satın almıştı.
YILDIZLI VİLLA! 7 odalı villasındastarları ağırlayanMert Alaş, önceki günİbiza'daki evine gitti. Türkfotoğrafçının önümüzdekigün evinde Irina Shaykile sevgilisi BradleyCooper'ı ağırlayacağıöğrenildi. Bu arada KimKardashian, Rihanna,Madonna ve Kate Mossgibi yıldızların da yazaylarında Mert Alaş'ınİbiza'daki villasında kısasüreli tatiller yapacağınakesin gözüyle bakılıyor.
Mert Alaş, Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü yıldızlarla yakın dost
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