Kaju’yla Saadet vakti

Saadet Işıl Aksoy, önceki gün köpeği Kaju ile doğa yürüyüşüne çıktı. Sevimli köpeğiyle güzel havanın tadını çıkaran Aksoy, gezi boyunca da bol bol fotoğraf çekti.

Köpeği için instagram'da hesap dahi açan Saadet Işıl Aksoy'un takipçileri, oyuncunun paylaşımının altına "Kaju senden rol çalmış" esprisi yaptı.