Felsefik gönderme

Güzel oyuncu Hande Subaşı,geçtiğimiz ay ayrıldığı sosyetik sevgilisineedebi bir taş attı. Yaklaşık 2 yıldır aşkyaşadığı Altuğ Leblebici'den kendisineAslışah Alkoçlar'la ihanet ettiği içinayrıldığı konuşulan Subaşı, instagramhesabından oldukça manidar birpaylaşım yaptı.
Paulo Coelho'nun "Yanlışinsanlar zaman kaybı değil,doğru insanı algılamak için bireröğretmendir" sözünü kendi profilindeyayınlayan Hande Subaşı, sosyalmedyada olay yarattı. Güzel oyuncununeski aşkına yaptığı bu gönderme, "Handehalen ayrılık acısı yaşıyor" dedirtti.
İki yıldır aşk yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı.
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