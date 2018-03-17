;
Yol Durumu
  1. Kızım için bile evlenmem
  2. Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay!

Felsefik gönderme

Felsefik gönderme
Güzel oyuncu Hande Subaşı, geçtiğimiz ay ayrıldığı sosyetik sevgilisine edebi bir taş attı. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Altuğ Leblebici'den kendisine Aslışah Alkoçlar'la ihanet ettiği için ayrıldığı konuşulan Subaşı, instagram hesabından oldukça manidar bir paylaşım yaptı.


Paulo Coelho'nun "Yanlış insanlar zaman kaybı değil, doğru insanı algılamak için birer öğretmendir" sözünü kendi profilinde yayınlayan , sosyal medyada olay yarattı. Güzel oyuncunun eski aşkına yaptığı bu gönderme, "Hande halen ayrılık acısı yaşıyor" dedirtti.


İki yıldır aşk yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar