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Enerji tatili

Enerji tatili
Pazartesi atv'de başlayacak olan '8. Gün' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, önceki gün eşi Emre Yetkin'le kaçamağı yaptı. Bir mekanda yemek yiyen ikiliden Yetkin, eşini elleriyle besledi. Eşiyle mini tatile çıkan oyuncunun keyfi yerindeydi…

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