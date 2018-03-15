Kuş sütüyle beslerim seni

Baba olacağını sosyal medyada duyurup hayranlarını sevince boğan Tarkan, eşi PınarTevetoğlu'nun üzerine titriyor. Ünlü sanatçı, önceki gece yaklaşık 4 aylıkhamile olan eşi aşerince seferber oldu. Tarkan, canı pizza ve risotto çeken eşi için geç saatlerde Tarabya'daki evinden kalkıp Etiler'dekiPapermoon adlı mekana gitti. Siparişleri için yardımcısını göndermek yerine kendisi giden sanatçının, yemeklerin tuzsuz ve baharatsız olması için de talimat verdiği öğrenildi.
EŞİYLE KİLO ALDI Siparişler hazır olur olmaz evinin yolunu tutan Tarkan,elinde torbalarla mekanın kapısında objektiflere yansıdı. Muhabirlerin beklediğini gören Megastar, eşine siparişleri yetiştirmek için mekandan hızla ayrılmak istedi. Gazetecilere selam vermekle yetinen Megastar'ın son günlerde aldığı kilolar da dikkat çekti. Neşeli olduğu gözlenen Tarkan, apar topar hızla aracına atlayıp evinin yolunu tuttu. Sanatçının, aşeren eşi için seferber olması ise sevilen şarkısı 'Hüp'ün 'Kuş sütüyle beslerimseni' sözlerini akıllara getirdi.
İtalyan mutfağına düşkün olan Pınar Tevetoğlu, pizza ve risottoyu afiyetle yedi.
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