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Kuş sütüyle beslerim seni

’dan hamile eşine mega jest... , pizzaya aşerince hemen soluğu Etiler’deki bir mekanda alan ünlü sanatçı, hamile eşinin siparişini de hızlıca eve götürdü

Kuş sütüyle beslerim seni
Baba olacağını sosyal medyada duyurup hayranlarını sevince boğan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun üzerine titriyor. Ünlü sanatçı, önceki gece yaklaşık 4 aylık hamile olan eşi aşerince seferber oldu. , canı pizza ve risotto çeken eşi için geç saatlerde Tarabya'daki evinden kalkıp Etiler'deki Papermoon adlı mekana gitti. Siparişleri için yardımcısını göndermek yerine kendisi giden sanatçının, yemeklerin tuzsuz ve baharatsız olması için de talimat verdiği öğrenildi.


EŞİYLE KİLO ALDI
Siparişler hazır olur olmaz evinin yolunu tutan Tarkan, elinde torbalarla mekanın kapısında objektiflere yansıdı. Muhabirlerin beklediğini gören Megastar, eşine siparişleri yetiştirmek için mekandan hızla ayrılmak istedi. Gazetecilere selam vermekle yetinen Megastar'ın son günlerde aldığı kilolar da dikkat çekti. Neşeli olduğu gözlenen Tarkan, apar topar hızla aracına atlayıp evinin yolunu tuttu. Sanatçının, aşeren eşi için seferber olması ise sevilen şarkısı 'Hüp'ün 'Kuş sütüyle beslerim seni' sözlerini akıllara getirdi.


İtalyan mutfağına düşkün olan , pizza ve risottoyu afiyetle yedi.


DOĞAN SAVAŞ
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