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Mutluluğun fotoğrafı

5 yaşındaki oğluyla kucaklaşan Akkaya’nın bu karesi binlerce beğeni aldı.

Mutluluğun fotoğrafı
İkizlerini 5 buçuk aylık hamileyken kaybeden Esra Akkaya, hayatını Etiyopya'dan 2013'te evlat edindiği Can Alex'e adadı. Bütün yazı Bodrum'da geçiren 48 yaşındaki oyuncu, oğluyla İstanbul'da da keyifli anlar yaşıyor. Önceki gün Can Alex'i okula gönderirken poz veren Akkaya'nın paylaştığı bu kare "Mutluluğun fotoğrafı" dedirtti.
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