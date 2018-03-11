Aşk senfonisi erken bitti!

Usta sanatçı Kayahan'ın ölümünden 2 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü'yle nişanlanan İpek Açar'ın mutluluğu kısa sürdü. Açar, ünlü sanatçının 2015 yılında kansere yenik düşmesiyle büyük üzüntüye boğulmuştu. Kızı Aslı Gönül'le hayata tutunan Açar "Yeni bir evliliğe sıcak bakmıyorum" dese de Kömürcü ile Aralık 2017'de nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmıştı. Mart 2017'de 'İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri'nin çalışmalarında tanışan ikili, Temizmagazin.com'un haberine göre sessiz sedasız yollarını ayırdı. Alper Kömürcü'yle ilişkisine kızı Aslı Gönül, yakın dostu Nilüfer ve hatta merhum sanatçı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'dan da "Mutluluğu hak ediyor" diyerek onay alan İpek Hanım, ayrılığı şu sözlerle açıkladı:



DOSTLUK DEVAM EDECEK



"Alper Bey ile birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuz her zaman devam edecektir... Daha da önemlisi kendisi kıymetli bir müzik insanıdır; birlikte çalışmalarımız, konserlerimiz sürecek. Şimdiye kadar ilişkimize olan desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkür ediyorum. Bu hayattaki nefesimiz sayılı, umarım tüm güzellikler mutluluklar hepimizle olur." Dostça ayrılan ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdü. Kömürcü ise Sevgililer Günü'nde İpek Açar'la paylaştığı fotoğrafını dahi silmeye kıyamadı.

6 ay boyunca aşk yaşayan ikili, Aralık 2017'de nişanlanmıştı. Ancak çiftin bu mutluluğu mazide kaldı.