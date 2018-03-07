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Teknedeki yeğeni

Teknedeki yeğeni
Son yılların en büyük skandalına imza atan Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile ensest ilişki yaşadığı kesinleşti. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da denizin ortasında teknede ağabeyinin kızıyla ilişkiye girerken objektiflere yakalanan Başoğlu, yanındakinin OIga adlı bir Rus kadın olduğunu söylemişti. Ancak Başoğlu'nun yalanı ortaya çıktı.
İkili hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla açılan davadaki dosyada yer alan 37 fotoğraf ve video, uzmanlar tarafından incelendi. Amca ile yeğenin görüntüleri üzerinde uygulanan yüz tanıma sistemiyle teknedeki isimlerin Murat ve olduğu mahkeme tarafından teyit edildi.


Şimdi gözler, Başoğlu'nun eşi 'te.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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