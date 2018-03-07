Teknedeki yeğeni

Son yılların en büyük skandalına imza atan Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile ensest ilişki yaşadığı kesinleşti. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da denizin ortasında teknede ağabeyinin kızıyla ilişkiye girerken objektiflere yakalanan Başoğlu, yanındakinin OIgaadlı bir Rus kadın olduğunu söylemişti. Ancak Başoğlu'nun yalanı ortaya çıktı. İkili hakkında 'hayasızcahareketlerde bulunma' suçlamasıyla açılan davadaki dosyada yer alan 37fotoğraf ve video, uzmanlar tarafından incelendi. Amca ile yeğenin görüntüleri üzerinde uygulanan yüz tanımasistemiyle teknedeki isimlerin Murat ve Burcu Başoğlu olduğu mahkemetarafından teyit edildi.
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