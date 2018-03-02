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Usta yogacı

Usta yogacı
Erol Evgin, 6 Mart'taki konseri için hummalı bir hazırlıkta. 'Vestel Gururla Yerli Konserleri' kapsamında Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak olan 70 yaşındaki şarkıcı, Zenergy Meditasyon eğitmeni olan kızı Elvan Evgin Sheehan'la yoga yapıyor.
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