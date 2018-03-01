Nurgül Lee

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Efsane karateci Bruce Lee edasında tekmeleri art arda savuran güzel oyuncu, spor salonundan paylaştığı bu kareye ise "Önümüze gelene yüz tekme" notu düşerek gözdağı verdi!
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afferin kiz
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