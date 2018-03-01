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Nurgül Lee

Nurgül Lee
Ekranlardan uzak kalan Nurgül Yeşilçay, boşlukta kendine sardı. Geçtiğimiz aylarda Antalya'daki bir detoks merkezinde kampa giren güzel oyuncu, şimdi de zayıflamak için kick boksa başladı.


Efsane karateci Bruce Lee edasında tekmeleri art arda savuran güzel oyuncu, spor salonundan paylaştığı bu kareye ise "Önümüze gelene yüz tekme" notu düşerek gözdağı verdi!
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatan seven vatan seven

afferin kiz

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cevapla 01.03.2018 02:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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