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Dört dörtlük Emre

4 yabancı modelin eşlik ettiği , yaza hazır.

Dört dörtlük Emre
, önümüzdeki yaz konserden konsere koşacak. Yaz sezonu için 45 konserlik anlaşmaya imza atan Kaya, imajını tazeledi. Popçu, yeni imajıyla Selim Akar fikir danışmanlığında Tayfun Çetinkaya'nın objektifine poz verdi. Kaya'ya çekimlerde 4 yabancı model eşlik etti.
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