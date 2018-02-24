Popçu Mustafa Sandal'la evliliğini bitirme kararı alan Emina Jahovic, önceki gün oğlu Yavuz'un 6. yaş gününü kutladı. Yavuz için elleriyle dolmalar sarıp pasta yapan Sırp şarkıcı, boşanmasıyla ilgili iddiaları cevapladı. "Boşanacağınız için üzgün müsünüz?" sorusuna şarkıcı, "10 senelik evlilik bitiyor, insanüzülmez mi? Arada çocuklar var, zor bir durum.Hayatta en zor şeylerden birisi boşanmak" cevabını verdi. Boşanma davasında hiçbir maddi talebinin olmadığını söyleyen Jahovic sözlerini şöyle sürdürdü:
TÜRKİYE'DE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK "Önemli olan eşimin ve çocuklarımın mutluluğu...Aç bir kadın değilim. Hayatım boyunca çalışırım.Mustafa'yla nasıl anlaşırsak öyle olacak. 19 yaşımdanbu yana kendi paramı kazanıyorum." Çocuklarınınboşanacaklarından haberi olduğunu söyleyen Sırp şarkıcı,"Altı aydır ayrı yaşıyoruz. Çocuklar o süreci atlattı. Son kezdenedik, ama olmadı. Görüşmeye devam edeceğiz. Zatençocuklarım için Türkiye'de yaşayacağım" diye konuştu.
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