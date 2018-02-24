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Aç bir kadın değilim

'la 10 yıllık evliliğini bitirmeye hazırlanan Emina Jahoviç, eşinden maddi bir beklentesi olmadığını söyledi. Emina, ekledi: Aç bir kadın değilim. Çocuklarım mutlu olsun bana yeter.

Aç bir kadın değilim
Popçu Mustafa Sandal'la evliliğini bitirme kararı alan Emina Jahovic, önceki gün oğlu Yavuz'un 6. yaş gününü kutladı. Yavuz için elleriyle dolmalar sarıp pasta yapan Sırp şarkıcı, boşanmasıyla ilgili iddiaları cevapladı. "Boşanacağınız için üzgün müsünüz?" sorusuna şarkıcı, "10 senelik evlilik bitiyor, insan üzülmez mi? Arada çocuklar var, zor bir durum. Hayatta en zor şeylerden birisi boşanmak" cevabını verdi. Boşanma davasında hiçbir maddi talebinin olmadığını söyleyen Jahovic sözlerini şöyle sürdürdü:


TÜRKİYE'DE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK
"Önemli olan eşimin ve çocuklarımın mutluluğu... Aç bir kadın değilim. Hayatım boyunca çalışırım. Mustafa'yla nasıl anlaşırsak öyle olacak. 19 yaşımdan bu yana kendi paramı kazanıyorum." Çocuklarının boşanacaklarından haberi olduğunu söyleyen Sırp şarkıcı, "Altı aydır ayrı yaşıyoruz. Çocuklar o süreci atlattı. Son kez denedik, ama olmadı. Görüşmeye devam edeceğiz. Zaten çocuklarım için Türkiye'de yaşayacağım" diye konuştu.


Aydın HAMZA
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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