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’yı fethetti

İtalya’yı fethetti
Türk yönetmen Ferzan Özpetek, yine gururumuz oldu. Özpetek'in 'da gişe rekorları kırdığı ve eleştirmenlerin bir başyapıt olarak değerlendirdiği son filmi Napoli Velata, İtalya'nın Oscar'ı olarak bilinen David di Donatello Ödülleri'nde 11 dalda aday.
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