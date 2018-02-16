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Hamarat sevgili

Hamarat sevgili
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar, mutfaktan çıkmaz oldu. Geçtiğimiz gün Ağaoğlu için elleriyle sarma saran İzmirli balerin, Sevgililer Günü için de mutfakta maharetini konuşturdu.
Gülpınar, Ağaoğlu ile akşam baş başa yiyeceği romantik yemek için pasta yaptı.


Masayı da kırmızı güllerle süsleyen 24 yaşındaki balerin, kendinden 39 yaş büyük aşkı için yaptığı pastaya hamurlarla 'Ali' yazdı.


Ağaoğlu, aşkına gönderdiği kırmızı güllere yazdığı notta romantizmden uzaktı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Akıllı ol Ali Baba.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 16.02.2018 16:04
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