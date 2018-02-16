Hamarat sevgili

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nunsevgilisi Duygu Su Gülpınar,mutfaktan çıkmaz oldu. Geçtiğimiz günAğaoğlu için elleriyle sarma saranİzmirli balerin, Sevgililer Günü için demutfakta maharetini konuşturdu. Gülpınar, Ağaoğlu ile akşambaş başa yiyeceği romantik yemekiçin pasta yaptı.
Masayı da kırmızıgüllerle süsleyen 24 yaşındaki balerin,kendinden 39 yaş büyük aşkı içinyaptığı pastaya hamurlarla 'Ali' yazdı.
Ağaoğlu, aşkına gönderdiği kırmızı güllere yazdığı notta romantizmden uzaktı.
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Akıllı ol Ali Baba.
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