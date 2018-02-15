Tarkan’ın nadide çiçeği

Baba olmak için gün sayan Tarkan'dan hamile eşi PınarTevetoğlu'na romantik bir paylaşım geldi. Kız bebekbeklediği konuşulan ikiliden Megastar, geçtiğimiz yıllardaki yurt dışı seyahatinden bir fotoğraf paylaşıp altına 'Aşk' adlı şarkısının sözlerini yazdı.
Tarkan eşine "Sen o bildiğimbütün aşk bahçelerininen nadide çiçeğisin" diye seslenerek yine sosyal medyanın gündemine yerleşti.
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