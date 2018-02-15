;
Yol Durumu
  1. Yüzü gülüyor
  2. 14 Şubat’ta kötü sürpriz

’ın nadide çiçeği

Tarkan’ın nadide çiçeği
Baba olmak için gün sayan Tarkan'dan hamile eşi Pınar Tevetoğlu'na romantik bir paylaşım geldi. Kız bebek beklediği konuşulan ikiliden Megastar, geçtiğimiz yıllardaki yurt dışı seyahatinden bir fotoğraf paylaşıp altına 'Aşk' adlı şarkısının sözlerini yazdı.


eşine "Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerinin en nadide çiçeğisin" diye seslenerek yine sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Etiketler:
  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar