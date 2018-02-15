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Sırt sırta verdiler

Sırt sırta verdiler
Evlilik hazırlıkları yapan Dilan Çıtak Tatlıses'le nişanlısı Levent Dörter de Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medyada romantik paylaşımlara imza attı. Dörter, aşkıyla bu karesini paylaşıp altına da şu notu düştü:
"Zor günleri sırt sırta aştık. Küstük, barıştık. Ama yılmadan sevgimizin arkasından koştuk. İyi ki varsın." Tatlıses de aşkına "Sımsıkı sarıldım atladım boynuna! Asıl iyi ki sen varsın" karşılığını verdi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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