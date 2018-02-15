Sırt sırta verdiler

Evlilik hazırlıkları yapan DilanÇıtak Tatlıses'le nişanlısı LeventDörter de Sevgililer Günüdolayısıyla sosyal medyadaromantik paylaşımlara imza attı.Dörter, aşkıyla bu karesini paylaşıpaltına da şu notu düştü: "Zor günleri sırt sırta aştık.Küstük, barıştık. Ama yılmadansevgimizin arkasından koştuk.İyi ki varsın." Tatlıses de aşkına"Sımsıkı sarıldım atladım boynuna!Asıl iyi ki sen varsın" karşılığını verdi.
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