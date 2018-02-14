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Alkışlar Harputlu’ya

, önceki gün kortta ter dökerken kökeni Elazığ’a dayanan eşi , 5 aylık kızlarını besledi

Alkışlar Harputlu’ya
Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, doğumdan sonraki ilk maçına önceki gün çıktı. Maçın yıldızı ise Serena'nın 5 aylık kızı Alexis Olympia oldu. Reddit'in kurucusu olan ve milyonlarca dolarlık serveti bulunan Alexis Ohanian, maç boyunca kızıyla ilgilendi. 34 yaşındaki işadamının Olympia'yı biberonla emzirdiği anlar ise maça damgasını vurdu.


Bu arada 'ın 'li eşinin kökeni, Türkiye'ye dayanıyor. Geçtiğimiz aylarda, Alexis Ohanian'ın büyükbabası John Ohanian'ın bir dönem Elazığ'ın Harput ilçesinde yaşayan Ermeniler'den olduğu ve yıllar önce Elazığ'dan ABD'ye göç ettiği ortaya çıkmıştı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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