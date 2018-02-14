Alkışlar Harputlu’ya

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams,doğumdan sonraki ilk maçına önceki günçıktı. Maçın yıldızı ise Serena'nın 5 aylık kızıAlexis Olympia oldu. Reddit'in kurucusu olanve milyonlarca dolarlık serveti bulunan AlexisOhanian, maç boyunca kızıyla ilgilendi. 34yaşındaki işadamının Olympia'yı biberonlaemzirdiği anlar ise maça damgasını vurdu.
Buarada Serena Williams'ın ABD'li eşinin kökeni,Türkiye'ye dayanıyor. Geçtiğimiz aylarda, AlexisOhanian'ın büyükbabası John Ohanian'ınbir dönem Elazığ'ın Harput ilçesinde yaşayanErmeniler'den olduğu ve yıllar önceElazığ'dan ABD'ye göç ettiği ortaya çıkmıştı.
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