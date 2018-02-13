'Hav'an batsın!

'SİR' lakaplı şarkıcı Elton John,bu kez müziği değil köpekleriylegündemde! 70 yaşındaki şarkıcının'Arthur' isimli köpeği, 5 yaşındakiminik bir İngiliz kıza saldırdı.Ünlü şarkıcının İngiltere'dekimalikanesinin önünde EltonJohn'un çocuklarıyla oynayan minikCharlotte, köpeğin saldırısıyla neyeuğradığını şaşırdı.
Yüzünde derinyaralar oluşan kızın annesi iseElton John'a büyük tepki gösterdi.Anne Mari Kieran, "Elton John,olayı öğrenmesine rağmen bizdenözür bile dilemedi. Onun gibi biryıldıza ve 'Sir' unvanıalan birine bu tavrıhiç yakışmadı" dedi.
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