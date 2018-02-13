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'Hav'an batsın!

İngiliz şarkıcı ’un köpeği, 5 yaşındaki bir kıza saldırdı. Minik Charlotte’un annesi, ‘Bizden bir özür dahi dilemedi’ dedi!

Havan batsın!
'SİR' lakaplı şarkıcı Elton John, bu kez müziği değil köpekleriyle gündemde! 70 yaşındaki şarkıcının 'Arthur' isimli köpeği, 5 yaşındaki minik bir İngiliz kıza saldırdı. Ünlü şarkıcının İngiltere'deki malikanesinin önünde Elton John'un çocuklarıyla oynayan minik Charlotte, köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.


Yüzünde derin yaralar oluşan kızın annesi ise 'a büyük tepki gösterdi. Anne Mari Kieran, "Elton John, olayı öğrenmesine rağmen bizden özür bile dilemedi. Onun gibi bir yıldıza ve 'Sir' unvanı alan birine bu tavrı hiç yakışmadı" dedi.
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